Надя Бесерминї школярка ґенерациї у Коцуре

КОЦУР – На схадзки Наставнїцкей ради у Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре у школским 2024/2025. року припознанє Школяр ґенерациї додзелєне школярки Надї Бесерминї.

За тото припознанє конкуровали ище двойо школяре – з руского оддзелєня VIII/1 класи Тамара Салонтаї, и школяр VIII/3 класи Дарио Радванї.

На основи приложеней документациї и посцигнутих успихох на рижних змаганьох, потвердзене же Надя мала вецей боди як други двойо школяре. Окрем потримовки Наставнїцкей ради, Надя достала и потримовку Школярского парламенту же би праве вона була ношитель того припознаня.

Класни старшина Надї була професорка предметней настави Саня Копривица, а у нїзших класох учителька єй була професорка класней настави Миряна Бокан.