Успишна и нащивена „Шпиваночка” (фото+видео)

КОЦУР – Културно-уметнїцке дружтво „Жатва” зоз Коцура того року, после 10 рокох паузи, орґанизовало змаганє у шпиваню за дзеци „Шпиваночка” котре отримане пияток у Велькей сали Дома култури.

Числена публика того вечара пришла потримац младих талантованих шпивачох и шпивачки, котри свойо шпивацки схопносци указали на велькей бини, з провадзеньом оркестри КПД „Карпати” з Вербасу под руководством Любомира Сакача Андрия.

Перша ше публики представела шейсцрочна Валентина Папуґа, а потим зашпивали школяре Основней школи „Братство єдинство”, перши Мирослав Бесерминї, Настася Колєсар и Катарина Бесерминї. На змаганю наступела и школярка з Вербасу Ивана Сакач, Андрей Горняк и Емилия Уйфалуши.

О найлєпших одлучовал жири котри творели уж добре познати у музичних водох Дарина Бесерминї и Мирела Тимко.

Шицки учашнїки були наградзени за свой наступ, та так награду за найлєпшу дикцию достала Валентина Папуґа, награду за найвеселши наступ достал Мирослав Бесрминї, награду за найвекшу упартосц Настася Колєсар, а награду за найлєпши вибор шпиванки Емилия Уйфалуши. За найлєпши гласи на тогорочней „Шпиваночки” жири наградзел Катарину Бесрминї, Андрея Горняка и Ивану Сакач.

Вечаршу програму водзели Яна Тимко и Виктор Кулич, а присутни шицких учашнїкох, як и орґанизаторох Марка Буилу и Марину Тодич, на концу наградзели зоз моцним аплаузом.