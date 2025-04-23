Шветли вовторок у Коцуре зоз владиком и новопошвеценим дияконом

КОЦУР – На треци дзень Велькей ноци, на Шветли вовторок, у Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре на 10 годзин служена Архиєрейска Слуба Божа котру предводзел владика кир Георгий Джуджар.

Зоз владиком Джуджаром, котри бул и казательник, сослужели парох шидски о. Михайло Режак, парох нововербаски о. Данил Задрепко, парох кулски єромонах Дамян Кича, ЧССВ, парох коцурски о. Владислав Рац и новопошвецени диякон Иван Дацешен.

Як визначел владика Джуджар, диякон Дацешен зоз Вербасу, а за диякона є пошвецени дзень пред тим, на Шветли пондзелок у Конкатедралней церкви св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе. До пошвецаня за священїка, котре ма буц у Вербаше на швето святого Владимира 27. юлия, диякон Дацешен будзе окончовац дияконску службу.

Числени вирни присуствовали на Архиєрейскей Служби Божей, а цале богослуженє зоз шпивом прикрашел Хор Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици.