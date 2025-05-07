З пошвецаньом жита означене Дзуря у Коцуре

КОЦУР – У Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре вчера, 6. мая, означене швето великомученика св. Георгия, Дзуря.

Декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац служел Вельку Службу Божу, а з нагоди того швета числени коцурски вирни присуствовали богослуженю. Парох о. Рац у казанї здогаднул на живот и страданє св. Георгия.

По законченю Велькей Служби Божей парохиянє ше уключели до процесиї коло церкви, як то звичай на Дзуря. У церковней порти парох о. Рац на месце дзе пошате жито пошвецел скошени снопчки котри за тоту нагоду пририхтали члени Церковного одбору.

Покошене младе жито пошвецане на штирох бокох, цо символизує штири боки коцурского хотара.

По законченю пошвецаня, присутни вирни могли вжац пошвецене младе жито и зоз тим однєсц благослов до свойого дому.