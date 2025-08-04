У коцурскей парохиї означене швето пророка Илиї

КОЦУР – У Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре всоботу, 2. авґуста, означене швето пророка Илиї.

Вельку Службу Божу служел декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац, а велї вирни присуствовали на означованю того швета.

У казанї о. Рац здогаднул присутних на живот пророка Илиї, и на значносц його швета котре нас наводзи же бизме ше приблїжели ґу Господу Богу. По його словох, Илийово швето ноши порученє котре ше нє одноши тельо на тото чи будзе дижджу, чи будзе громи, блїскавки и подобне. Нєбо каждому дава добре, и прето швето Илиї нє швето страху.

Як додал о. Рац, важне остац на добрей драги, нє затрациц ше. А кед же ше и затраци, знац же ше мож обрациц и врациц, и богославиц у своїм храме, зоз своїм народом, визначел на концу казанї парох коцурски о. Владислав Рац.

Зоз молитву и шпивом парохиянє у Коцуре того дня у службох Божих преславели швето пророка Илиї.