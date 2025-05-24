„Воденїчка на стриберним потоку” представена и школяром у Коцуре

КОЦУР – У Основней школи „Братсво єдинство” у Коцуре вчера пополадню, 23. мая, представени репринт кнїжки Мирона Будинския „Воденїчка на стриберним потоку” школяром руских оддзелєньох од першей по штварту класу, як и тим котри ходза на годзини руского язика з елементами националней култури.

Промоцию кнїжки отримала редакторка часопису за дзеци „Заградка” Ясмина Дюранїн, котра окрем того же бешедовала о виданю, нєсподзивала дзеци и зоз древком – тую котру принєсла як дарунок. Вєдно зоз школярами посадзели древко до школского двора, а школяре обецали же окреме буду на ньго мерковац, а даю му и мено.

Потим шлїдзело интерактивне бависко у хторим школяре дзечнє участвовали, уключели ше шицки, одвитовали на интересантни питаня вязани за промововану кнїжку, алє и природу и посадзене древко. На концу Дюранїнова школяром пречитала и виривок зоз кнїжки, цо дзеци з увагу слухали и през приповедку, бависко и илустрацию котра була поставена коло древка лєпше упознали подобу зоз кнїжки Дурнїла.

Шицки школяре достали прикладнїк кнїжки и вифарбйованки, як и еко клайбас котри у себе ма нашенє даякей рошлїни, а якей – школяре дознаю накадзи го посадза и буду допатрац. Ошмихи и аплауз на концу промоциї були знак же шицко прешло успишно.

НВУ „Руске слово” обявело тоту кнїжку у рамикох проєкту „Култура=кнїжка=природа – интеркултурални роботнї за дзеци” при Буджетским фонду за национални меншини Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Републики Сербиї. Коло кнїжки, обявена и роботна тека у хторей преложени три приповедки на сербски язик, а илустрациї прилагодзени за вифарбйованє. Илустрациї нарисовала авторова унука Лара Петкович.