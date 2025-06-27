Покладанє Закончуюцого испиту було и у Коцуре

КОЦУР – Покладанє Закончуюцих испитох за школярох осмих класох основних школох закончене стреду, тиж и за школярох Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре.

Закончуюци испит того школского року покладали 42 школяре осмей класи. По словох компетентних зоз коцурскей Основней школи, покладанє шицких трох тестох прешло у порядку.

Мали матуранти перше покладали тест зоз сербского, односно мацеринского язика, другого дня покладали тест зоз математики, и на покладаню тих двох дньох пре оправдани причини одсуствовал єден школяр. Трецого дня шицки школяре покладали тест з предмета по вибору, а найвецей ше опредзельовали за покладанє тесту зоз биолоґиї, потим з ґеоґрафиї, хемиї и историї, покля ше за покладанє зоз физики нє опредзель анї єден школяр.

Прелиминарни резултати Закончуюцого испиту буду обявени нєшка, 27. юния. Того дня електронски, як и у просторийох школи, будзе и приєм пригваркох школярох, їх родичох, односно законских заступнїкох, на прелиминарни резултати.

Конєчни резултати школяре буду знац на пондзелок, 30. юния.

Потим шлїдзи пополньованє лїстини жаданьох електронски, як и пополньованє и придаванє лїстини жаданьох 1. и 2. юлия. На пияток, 4. юлия, будзе обявена конєчна лїстина жаданьох.

Обявйованє урядових резултатох и розпорядок упису школярох до школох будзе на соботу, 5. юлия, як и обявйованє дзе остало шлєбодни места за упис у другим кругу. Того дня будзе и пополньованє и придаванє лїстини жаданьох за други уписни круг, а на нєдзелю, 6. юлия, будзе дати конєчни розпорядок школярох по школох у другим уписним кругу. Пондзелок и вовторок, 7. и 8. юлий, резервовани за подношенє приявох и упис шкоярох до стреднїх школох после першого и другого уписного кругу.