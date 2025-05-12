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„Жатвов ярнї бал” будзе 31. мая

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 2 Опатрене

КОЦУР – Културно-уметнїцке дружтво „Жатва” зоз Коцура и того року орґанизує „Жатвов ярнї бал”, котри будзе отримани 31. мая у Пелетовей сали у Коцуре.

За тот вечар орґанизаторе понукаю смачну вечеру, богату томболу и добру забаву за шицких госцох зоз музику „Коцурских бетярох”.

Цена уходнїци 3.000 динари, а до цени уходнїци урахована вечера, нєогранїчене пице и єдна томбола.

Жатвов ярнї бал почнє на 19 годзин.

Уходнїци мож резервовац на число телефона 064/85 770 74 при Моники, як и на число телефона 062/789 523 при Меланиї Варґа.

Карти мож резервовац по 26. май.

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