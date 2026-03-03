Коцурци лєпши як фодбалере з Ловченцу

ЛОВЧЕНАЦ – Младши катеґориї Фодбалского клуба Искра всоботу, 28. фебруара одбавели два пририхтуюци стретнуца у Ловченцу процив екипи Нєґоша. У обидвох стретнуцох екипа Искри була лєпша и победзела.

На стретнуцох бавели дзеци предшколского возросту и тоти хтори ходза до першей и другей класи основней школи.

1. ФК Нєґош 2018/19 – ФК Искра 2018/19 – 0:2. Ґоли за екипу Искри дали: Давид Филеп и Арсениє Радошевич.

2. ФК Нєґош 2017 – ФК Искра 2017 – 0:4. Ґоли за екипу Искри дали: Лазар Филеп (3) и Арсениє Радошевич.

За екипу Искри 2018/19 бавели: Лука Єж, Матея Ґубаш, Боривоє Ґакович, Василиє Сердар, Павле Русковски, Павле Кудєрски, Давид Филеп, Стефан Малацко и Арсениє Радошевич.

За екипу Искри 2017 бавели: Петар Шербула, Алекса Сердар, Арсениє Радошевич, Маша Хромиш, Урош Булич, Марко Макаї, Лазар Филеп и Василиє Дюрдїч.

Екипу водзел Неманя Родич.