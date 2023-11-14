Коцурци найуспишнєйши

НОВИ САД – На турниру у билияру, у рамикох 32. Спортских бавискох „Яша Баков” хтoри отримани прешлей нєдзелї, 12. новембра у Новим Саду найлєпши резултат посцигла екипа ФК „Искра” зоз Коцура. Од шейсц екипох кельо було приявени, вони були перши, друге место освоєла екипа Русина, а треце домашня екипа РКЦ 1.

Змаганє отримане у Меридиян „Билияр клуб Спенс”. Участвовали шейсц екипи: КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, СД „Русин” зоз Руского Керестура, ФК „Искра” зоз Коцура, „Папивинґ” зоз Вербасу и два домашнї екипи РКЦ 1 и РКЦ 2 зоз Нового Саду.

Бавело ше по системи „кажде зоз каждим” на два достати партиї, значи одбавени пейц кола.

На тот завод турнир нє мал характер медзинародного, бо нє була анї єдна приявена екипа зоз Републики Горватскей, хтори порядни змагателє на Бавискох.