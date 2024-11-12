Коцурска чутка будзе 23. и 24. новембра

КОЦУР – Схадзка Орґанизацийного одбору 14. Медзинародного фестивалу гумору и сатири Коцурска чутка / Куцурски клип / Kuczorai csutka / Kucura Corncob отримана всоботу, 9. вовембра. На схадзки утвердзена програма централней манифестациї Коцурска чутка 2024, чийо отримованє плановане 23. и 24. новембра.

Програма першого дня почнє на 17 годзин у Подручней канцелариї Националного совиту рускей националней меншини, а будзе пошвецена карикатури и уметнїцким виразом хтори ше на ню надовязую або зоз нєй виходза. По словох проф. др Михайла Фейси, госц вечара будзе автор капиталней енциклопедиї карикатури Ґоран Маравич, а обчекує ше и приход Саши Йовановича хтори би представел Бачиково Кеково авантури. Буду отворени два вистави – вистава рисункох Михайла Фейси хтори инспировани зоз стрипом, и вистава стрипох о Аланови Фордови. Буду преглашени и побиднїки у катеґориї карикатурох и у дзецинским конкурсу у правеню найвисшого чардака зоз чуткох.

Програма другого дня почнє зоз Коцурску чуточку 2024 на 14 годзин у Велькей сали Дома култури Коцур. Участвовац буду госци зоз України и Горватскей, як и госци зоз ОШ Братство єдинство и ПУ Бошко Буха. Обчекує ше и госцох зоз ОШ Йован Йованович Змай зоз Дюрдьова зоз скечами. Будзе додзелєна Награда Соцки, а преглаши ше и лауреатох у катеґориї гумору и катеґориї сатира. Будзе вимерана и найдлугша чутка Ламачки 2024.

Фестивал ше закончи зоз кукуричним етно столом и друженьом у просторийох Огньогасного дома Коцур.

Присуство на шицких програмох безплатне.

Вецей деталї дводньовей програми 14. Медзинародного фестивалу гумору и сатири Коцурска чутка / Куцурски клип / Kuczorai csutka / Kucura Corncob мож достац од проф. др Михайла Фейси, предсидателя Орґанизацийного одбору КЧ 2024 на телефонске число 062 590 341.