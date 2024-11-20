„Коцурска чутка” будзе отримана идуцого викенду

КОЦУР – Централна манифестация 14. Медзинародного фестивалу гумору и сатири „Коцурска чутка / Куцурски клип / Kuczorai csutka / Kucura Corncob” будзе отримана за викенд, 23. и 24. новембра.

Програма першого дня почнє на 17 годзин у Подручней канцелариї Националного совиту рускей националней меншини. Програма будзе пошвецена карикатури и уметнїцким виразом хтори ше на ню надовязую або зоз нєй виходза. Буду отворени два вистави, а буду преглашени и побиднїки у катеґориї карикатури и у дзецинским конкурсу у правеню найвисшого чардака зоз чуткох.

Програма другого дня почнє зоз „Коцурску чуточку 2024” на 14 годзин у Велькей сали Дома култури Коцур. Участвовац буду госци зоз України и Горватскей, як и госци зоз ОШ „Братство єдинство” и ПУ „Бошко Буха”. Того дня будзе додзелєна и Награда Соцки, а буду преглашени и лауреати у катеґориї гумору и катеґориї сатири. Будзе вимерана и найдлугша чутка „Ламачки 2024”. По наяви орґанизаторох, обчекує ше велїх госцох на манифестациї.

Фестивал ше закончи зоз кукуричним етно столом и друженьом у просторийох Огньогасного дома Коцур.

Присуство на шицких програмох безплатне.