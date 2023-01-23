Коцурска парохиялна церква преглашена за прокатедралну

КОЦУР – У рамикох Централней шветочносци Националного швета Руснацох всоботу, 21. януара, у грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре отримана Благодарна Архиєрейска Служба Божа.

Благодарну Службу Божу предводзел наш преосвящени владика кир Георгий Джуджар, а з тей нагоди вон бул и казательник. Шветочному богослуженю присуствовали и декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац, парох нововербаски и капелан коцурски о. Данил Задрепко, парох старовербаски о. Алексий Гудак, парох бачински о. Дарко Рац, парох беркасовски о. Владимир Еделински Миколка, єромонах о. Платон Салак, ЧСВВ зоз кулского манастира василиянского, и парох кулски о. Дамян Кича, ЧСВВ.

По словох владики Джуджара, шицки ше зишли у Коцуре, у храме котри ма 231 рок и котрого будовали нашо предки, же би нашо Националне швето ту преславели у молитви, у подзекованю Господу Богу за шицко – за його благослов, за його ласки, за шицку помоц котру давал нашим предком, и котру дава и нам. Же бизме ше здогадли у молитви за тих наших котри були пред нами, як визначел владика, и же бизме модлєли далєй Божи благослов же би бул над нами, же би його благослов, помоц провадзела нас и тих котри приду после нас, нашлїднїкох на драги твардей вири и злагоди и любови, же би Царство Боже од тераз пребувало медзи нами, а ми у нїм.

На концу казанї, з нагоди Националного швета у Коцуре, як и же того року Коцур означує 260 роки од населєня и 231 рок од будованя грекокатолїцкей церви, владика Джуджар придал домашньому парохови о. Рацови уручел Декрет прелашеня коцурскей парохиялней церви Успения Пресвятей Богородици за прокатедралну церкву Епархиї св. Миколая, и як визначене, най преглашенє будзе на духовни хасен, на окрипенє у вири и на утвердзенє Царства Божого медзи нами.

На концу Служби Божей, парох о. Рац подзековал владикови у мено коцурскей парохиї за менованє тей церкви на чесц, и як гварел, дай Боже чесци и шмелосци, и дзеки очувац и надалєй и тот храм и шицких тих котри буду приходзиц, най ше родза и кресца, винчаю, и най наполнюю наш храм, же бизме були и надалєй як нашо предки, на чесц и славу Господу Богу, и на спашенє наших душох.