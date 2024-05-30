Коцурска школа достала награду „За чисти и желєнши школи у Войводини”

НОВИ САД – Основна школа „Братство єдинство” зоз Коцура достала награду „За чисти и желєнши школи у Войводини”, котру ше додзелює у рамикох проєкту Покраїнскей влади, а котра ше запровадзує 15 роки.

Коцурска Основна школа достала єдну зоз 53 наградох за воспитно-образовни установи котри того року були найуспишнєйши у реализованю активносцох у обласци защити животного стредку.

По сообщеню компетентних зоз Основней школи „Братство єдинство”, тота школа длуго уключена до Програми „За чисти и желєнши школи у Войводини”. На годзинох шлєбодней наставней активносци Мой животни стредок, зоз школярами ше роби на дзвиганю свидомосци о защити животного стредку.

Зоз приказом активносцох котри реализовани у цеку школского року, коцурска школа достала награду за закладаня своїх школярох и занятих.

По словох подпредсидательки Покраїнскей влади Сандри Божич, дзекуюци роботи и пошвеценосци Покраїнскей влади, Руху горякох Войводини и просвитних роботнїкох, реализация тей програми анї раз нє претаргнута по тераз. Як гварела, наградзени найлєпши идеї за тот рок, и каждей циль же би змоцнєла и подзвигла свидомосц, як и особну одвичательносц за старанє о животним стредку.

Основна школа „Братство єдинство” наградзена зоз припознаньом, а школяре зоз єднодньовим вилєтом котри будзе реализовани у наиходзацим периоду.