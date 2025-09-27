Коцурска школа достала средства за нову опрему

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци принєсол ришенє о розподзельованю буджетских средствох секретарияту за финансованє и суфинансованє модернизациї инфраструктури – набавки опреми за установи основного и штреднього образованя и воспитаня на териториї АП Войводини у 2025. року.

З конкурсом опредзелєне вкупно 30 милиони динари, од чого за уровень основного образованя и воспитаня 20 милиони динари и за уровень штреднього образованя и воспитаня 10 милиони динари.

За набавку школского меблю, средства достала Основна школа „Братство єдинство” зоз Коцура у вредносци од 632.592 динари.