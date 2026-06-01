Коцурска школярка наградзена на конкурсу ЯКП Комуналєц

КОЦУР – Школяре Основней школи „Братство єдинство” зоз Коцура поряднє участвую на рижних конкурсох, та так участвовали и подобово-литературним конкурсу Явного комуналного подприємства „Комуналєц” зоз Вербасу.

Тема тогорочного конкурсу була „Одкеди ме принєсла ґовля, на першим месце ми вода”. Зоз своїма роботами школяре требали визначиц значносц здравей води за пице, як и значносц очуваня водових цекох и животного стредку.

Школяре I-3 класи зоз свою менторку и учительку Марию Полдруги рисовали на задату тему, а за свою подобову роботу школярка Теодора Горняк достала награду и освоєла треце место.

О найлєпших одлучовал жири у чиїм составе були Веселин Миличевич котри оценьовал литературни роботи и ґалеристка Силвия Єлачич котра оценьовала подобово роботи школярох.