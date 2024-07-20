И нєшка интересантни змисти на „Коцурскей жатви”

КОЦУР – Тогорочна културна манифестация „Коцурска жатва” тирва од вчера, пияток и нєшка, 19. и 20. юлия.

Другого дня, нєшка, 20. юлия програма тогорочней „Коцурскей жатви” почнє у пополадньових годзинох зоз традицийним придаваньом хлєба и дзецинску програму у центру валала на 16 годзин.

После тей часци програми, на площи опрез Дома култури будзе отверанє етно столох на котрих буду представени найсмачнєйши сладки и слани лакотки. Актив женох КУД „Жатва”, вєдно зоз численима женами з валалу за тоту нагоду приготови рижни єдла котри шицки госци и нащивителє годни покоштовац.

Централна преслава културней манифестациї „Коцурска жатва” будзе отримана на отвореней бини у центру валала на 19 годзин. Руски шпиванки и рижни танци виведу домашнї и госцуюци ансамбли.

У орґанизациї Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва”, отримованє културней манифестациї „Коцурска жатва” помогли Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, Покраїнски секретарият за културу, Општина Вербас, Месна заєднїца Коцур, Национални совит Руснацох, Туристична орґанизация општини Вербас, Завод за културу войводянских Руснацох, Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох, Етно клуб „Одняте од забуца” и Основна школа „Братство єдинство” Коцур, Културни центер Вербас и Дом култури Коцур.

Орґанизацийни одбор „Коцурскей жатви” поволал шицких же би пришли на тоту традицийну културну манифестацию и уживали у богатей централней шветочней програми, як и у шицких провадзацих програмох.