З подїю „Два ювилеї” закончени перши дзень „Коцурскей жатви”

КОЦУР – У просторийох Етно клуба „Одняте од забуца” у Коцуре пияток вечар, 18. юлия отримана друга провадзаца програма тогорочней ювилейней „Коцурскей жатви” и стретнуца младих, подїя под назву „Два ювилеї”.

Модераторка тей подїї була предсидателька Етно клубу Аранка Медєши, котра представела часову линию о тим як дакеди випатрала манифестация, по тото як то шицко випатра нєшка. Присутни ше здогадли прешлих „Коцурских жатвох”, велїчезних дефилеох през валал кед по улїчкох преходзели машини котри ше хасновало у прешлосци, а вец и тоти нови, та и найновши. Як визначела Медєшова, тото здогадованє у нас вше виволує одредзену файту носталґиї. З тима думками ше присутни здогадли ювилею 35 роки од снованя КУД „Жатва”, як и 45 роки од отримованя першей манифестациї „Коцурска жатва”.

Публика мала нагоду опатриц и виставу фотоґрафийох зоз предходних манифестацийох котри виробел Райко Шолая, як и фотоґрафиї котри Етно клубу пожичели Мижо и Марика Горняк-Кухарово и Коцана Колєсар.

Предсидателька Етно клубу Аранка Медєши, Рада Лазор, предсидателька КУД „Жатва” Мелания Мали, як и предсидатель Орґанизацийного одбору Културней манифестациї Микола Ґайдош през приповедку присутних здогадли на часи як ше прешлих рокох рихтала и як випатрала манифестация. Меланиї Мали и Моники Гарди спред Дома култури, подаровани малюнки як подзекованє же маю дзеку предлужиц драгу котру започали старши члени Дружтва.

Тиж, у рамикох тей подїї були приказани и мултимедиялни инсерти зоз прешлорочних манифестацийох, дефилеи и часци манифестациї котри зоз камеру зазначовал Славе Шанта.

У приємней и носталґичней атмосфери у дворе Етно клубу, зоз словами о часох котри прешли и красних здогадованьох, алє и з думками о будуцих „Коцурских жатвох” закончени перши дзень тей тогорочней значней коцурскей Културней манифестациї.