Етно столи на „Коцурскей жатви” приказали богатство домашнїх єдлох

КОЦУР – На тогорочней ювилейней „Коцурскей жатви” и стретнуцу младих, всоботу, 19. юлия було и отверанє и представянє богатих етно столох у центру валала, по законченю дзецинскей програми у Доме култури.

Предсидателька Активу женох КУД „Жатва” Коцана Колєсар привитала домашнїх и госцох на манифестациї и поволалала их най покоштую шицко цо вредни коцурски жени приготовели за тот дзень.

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На столїкох и того року були виложени вельочислени руски єдла яки пририхтовали нашо баби, алє и други сербски и мадярски єдла зоз старших и новших часох. Присутни ше могли здогаднуц як випатрал и цо ше находзело у дакедишнїм пасарайтове, алє и шицко покоштовац. Вельке число валалчанох, алє и госцох з других местох того дня уживали у найсмачнєйших єдлох.

Жени зоз Активу женох КУД „Жатва”, вєдно зоз женами з Активу женох КУД „Завичайне врело” и численима женами з валалу за тогорочну коцурску манифестацию приготовели рижни домашнї єдла и лакотки и збогацели тот ювилей.

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Окрем богатих етно столох, у центру валала бул и мали предайни базар, а могло и покоштовац домашнє пиво, купиц нєзвичайни палєнки, колачи и други домашнї продукти.

При наймладших зоз „Нашей малей роботнї” котрих водзи Милка Фейса, нащивителє могли купиц даяки предмет котри дзеци сами прикрашели лєбо направели, и на таки способ гуманитарно помогнуц.

Центер валала през цале пополаднє бул полни зоз вельким числом людзох, цо потвердзело же и тота часц манифестациї була успишна.