Богата и святочна ювилейна 45. „Коцурска жатва” и стретнуце младих (фото)

КОЦУР – Ювилейна 45. Културна манифестация „Коцурска жатва” и стретнуце младих закончене всоботу вечар, 19. юлия, у Велькей сали Дома култури у Коцуре зоз централну преславу.

Културно-уметнїцки дружтва зоз руских местох з Републики Сербиї, алє и зоз Републики Горватскей, ше одволали на поволанку домашнїх и представели ше зоз шпиванками и танцами.

Святочни концерт почал зоз интонованьом гимни Републики Сербиї „Боже правди” и руску шветочну шпиванку „Браца Русини”, а потим присутних привитали предсидатель општини Вербас Милан Ґлушац и предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац котри з тей нагоди повинчовали орґанизатором два значни ювилеї котри з тоту манифестацию означели.

Програму тогорочней „Коцурскей жатви” отворели домашнї фолклораше КУД „Жатва” зоз танцом, а провадзел их оркестер КПД „Карпати” з Вербасу под руководством Любомира Сакача Андрия. Потим на бину вишла виводзацка ґрупа КУД „Завичайне врело” и указали свойо танцошки схопносци.

У другим блоку зашпивали аматере зоз КУД „Др Гавриїл Костельник” зоз Кули, як и госци зоз КПД „Карпати” з Вербасу, з провадзеньом їх оркестра. Шлїдзела фолклорна ґрупа ветеранох зоз РКЦ з Нового Саду, а потим и шпивацка ґрупа КУД „Яким Гарди” зоз Петровцох.

У наступним блоку перши затанцовал нови состав виводзацкей фолклорней ґрупи РКЦ з Нового Саду, а зоз шпиванку ше представели шпиваче з Дружтва Руснацох зоз Суботици. На бину потим вишли фолклорни ансамбли КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова и Дом култури Руски Керестур и представели свойо танцошки хореоґрафиї. Публики ше представели и шпивацки ґрупи зоз КПД „Драґутин Драґен Колєсар” зоз Бачинцох и КПД „Дюра Киш” зоз Шиду котри публику розвешелєли зоз своїм шпиваньом.

На концу святочного концерту домашнї, млади танцоше зоз фолклорней ґрупи КУД „Жатва” одтанцовали „Ой верше”, а числена публика їх точку за конєц тогорочней „Коцурскей жатви” випровадзела зоз моцним аплаузом.

По законченю програми, предсидатель Орґанизацийного одбору „Коцурскей жатви” Микола Ґайдош подзековал шицким котри их потримали и вєдно з домашнїма означели вельки два ювилеї – 45 роки тей традицийней манифестациї и 35 роки роботи КУД „Жатва”. Окремне подзекованє Ґайдош уручел предсидательки Дружтва Меланиї Мали. Програму водзели Силвия Маґоч и Денис Шанта.

Окрем Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва”, отримованє културней манифестациї „Коцурска жатва” помогли Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, Покраїнски секретарият за младеж и спорт, Општина Вербас, Туристична орґанизация општини Вербас, Месна заєднїца Коцур, Дом култури Коцур, Саша Суботин, Национални совит Руснацох, Завод за културу войводянских Руснацох, Основна школа „Братство єдинство” Коцур.