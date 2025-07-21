Други дзень „Коцурскей жатви” почал з придаваньом хлєба и дзецинску програму

КОЦУР – Провадзаци програми тогорочней ювилейней културней манифестациї „Коцурска жатва” и стретнуцa младих у Коцуре отримани всоботу пополадню, 19. юлия на площи и у Доме култури.

Перша часц програми другого дня „Коцурскей жатви” почала зоз кратким дефилеом дзецинских фолклорних ансамблох коцурских Културно-уметнїцких дружтвох „Жатва” и „Завичайне врело”, КПД „Карпати” з Вербасу, КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова и КУД „Др Гавриїл Костельник” з Кули.

Коцурски дзивки зоз упеченим хлєбом предводзели процесию, пооблєкани до руского, сербского и мадярского народного облєчива, представяюци народи хтори жию у тим валалє. Шлїдзело традицийне уручованє хлєба, кед предсидатель Месней заєднїци Коцур Стеван Самочета придал хлєб упечени зоз нового жита предсидательови општини Вербас Миланови Ґлушцови.

По законченю тей часци програми, присутни могли уживац у танцох и шпиванкох домашнїх дзецинских фолклорних ансамблох и шпивацких ґрупох. Публику привитал предсидатель Орґанизацийного одбору „Коцурскей жатви” Микола Ґайдош, як и предсидатель општини Вербас Милан Ґлушац.

Дзецинску програму водзела Силвия Маґоч, а зоз гласним аплаузом наградзена кажда точка наймладших танцошох и шпивачох.