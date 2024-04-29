Коцурска „Жатва” ше пласовала на Зонску смотру (фото+видео)

КОЦУР – У Велькей сали Дома култури у Коцуре всоботу, 27. априла отримана Општинска смотра дзецинскей фолклорней творчосци, на котрей ше представели седем ансамбли наймладших фолклорашох, уключуюци и фолклорну ґрупу зоз коцурского КУД „Жатва”.

Општинску смотру дзецинского фолклору орґанизовал Културни центер Вербасу з потримовку локалней самоуправи, а на початку манифестациї присутних привитал директор Културного центру Никола Побора.

Фолклорна ґрупа КУД „Жатва”, старши возрост, руководительки Катарина Горняк и Александра Горняк, ше представела з Рускима танцами.

Шлїдзели наступи наймладших фолклорашох, представел ше Дзецински фолклорни ансамбли Културного центру Вербас, предшколски возрост, а участвовали и младши и старши возрост, хторим руководителька Йована Вуйчин Мажич. Потим наступели зоз ОШ „Братство єдинство” з Вербасу, младши возрост, уметнїцки руководительки учительки Мелита Милатович и Йована Перович у сотруднїцтве з Йовану Вуйчин Мажич.

О тим хто ше з учашнїкох пласує на Зонску смотру того року одлучовала селекторка Душанка Дмитрович. Од ансамблох котри наступели на Општинскей смотри дзецинскей фолклорней творчосци, на Зонску смотру ше пласовали КУД „Жатва”, ОШ „Братство єдинство” Вербас, Дзецински фолклорни ансамбл Културного центру Вербасу (младши и старши возрост).

Зонска смотра будзе отримана 11. мая у Кули.