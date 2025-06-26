Тирваю пририхтованя за тогорочну „Коцурску жатву”

КОЦУР – Того року Културна манфестация „Коцурска жатва” будзе отримана 18. и 19. юлия, у духу двох ювилейох – 35 роки од снованя Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва”, и 45 роки од отримованя першей Културней манифестациї „Коцурска жатва”.

Першого дня, пияток, 18. юлия у предполадньових годзинох будзе отримана роботня за дзеци на тему жатви котру будзе водзиц Марко Буила.

Истого дня, предвечаром, у Етно клубу „Одняте од забуца” плановане отримованє подїї под назву „Два ювилеї”. Модераторки тей подїї буду предсидателька Етно клубу Аранка Медєши и Рада Лазор, котри за тот вечар пририхтаю пригодни текст зоз литератури котра доступна у Етно клубу и так направя даяку часову лению о тим як дакеди випатрала робота Дружтва, алє и сама манифестация „Коцурска жатва”, по тото як то шицко випатра нєшка. Орґанизаторе ше наздаваю ше даєдни бувши члени, або предсидателє и людзе котре окончовали функциї у Дружтве годни буц присутни, же би то була панел дискусия о тим же як функционовал їх живот док були часц „Жатви”, цо паметаю з того часу, з якима ше виволанями теди стретали, и иншим.

Всоботу 19. юлия, други дзень Културней манифестациї „Коцурска жатва” почнє зоз Спортскима бависками „Яша Баков”. Орґанизаторе одлучели вєдно зоз Коцурским здруженьом младих потримац тото здруженє же би предлужели зоз своїма активносцами, та з тей нагоди будзе отримани турнир у столним тенису.

Пополадню будзе традицийне придаванє хлєба, як и дзецинска програма и отверанє етно столох, а шицко будзе отримане на Площи опрез Дома култури.

На 19 годзин плановани початок централней преслави Културней манифестациї, котра того року будзе отримана у Доме култури. Одлучене же би концерт бул отримани у Велькей сали Дома култури, а нє на отвореним, пре нєвигодну хвилю котра предходни даскельо роки нєсподзивала орґанизаторох и погубела плани.