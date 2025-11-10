Вирски животРутенпресТексти

Коцурски церковни хор госцовал у новосадскей церкви

автор В. Вуячич, фото: о. Д. Рац/Т. Недич
автор В. Вуячич, фото: о. Д. Рац/Т. Недич 44 Опатрене

НОВИ САД – Хор Прокатедралней церкви Успения Пресвятей Богородици зоз Коцура, хторому дириґовал Александар Планкош шпивал цалу Службу Божу у Конкатедралней церкви святих апостолох Петра и Павла у Нови Сад.

Внєдзелю, 9. новембра на Служби Божей у новосадскей церкви першираз шпивал коцурски хор Церкви Успения Пресвятей Богородици. Службу служел парох новосадски о. Дарко Рац, а Апостол читал Йовґен Надь.

После служби друженє парохиянох и членох хору предлужене у церковней сали дзе новосадски парох о. Дарко Рац подзековал на шветочним и побожним шпиваню и подаровал госцом икону на памятку.

