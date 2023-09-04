Коцурски Огньогасци орґанизовали розвагу за наймладших

КОЦУР – У дворе Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре вчера пополадню члени Добродзечного огньогасного дружтва Коцур орґанизовали красне друженє и розвагу за наймладших.

По словох командира Дружтва Саши Тодича, циль тей ткв. пена парти, окрем друженя, бул и тот же би огньогасци приблїжели свойо активносци младежи и дзецом, у наздаваню же док вирошню постаню їх члени.

З тей нагоди пририхтани и приказани були и вежби, та присутни могли видзиц и наймладших пионирох Дружтва як гаша огень зоз брентачами и зоз процивогньовима апаратами. Окрем того, приказана була и ситуация гашеня огня на моторней превозки, як и резанє авта, котру демонстровали сениоре, а участвовал и подросток Дружтва.

У орґанизациї того друженя участвовали, окрем членох коцурского Дружтва, и члени Добродзечних огньогасних дружтвох зоз Савиного Села, Вербасу и Бачкого Доброго Поля, а числени спонзоре обезпечели соки и ошвиженє за шицких присутних.

Нєдзельове пополаднє було идеалне за розвагу у пени з оглядом на прави лєтни горучави котри ище вше тирваю, а ошмихи и пена на дзецинских тварох були найлєпши знак же пена парти Добродзечного огньогасного дружтва Коцур була успишна.