Коцурски поднїмателє очисцели клими по установох

КОЦУР – Коцурски поднїмателє чия дїялносц отримованє хижних инсталацийох ше орґанизовали же би помогли, а и на єдей красни способ допринєсли заєднїци и валалу. Вони уж даксельо роки запровадзую акцию чисценя климох по установох у валалє.

Єден з иницияторох тей идеї поднїматель Милан Павич гвари же ше орґанизовали фирми Иван Ґубаш Елемедо, и Павич инсталациї и уж роками чисца клима по явних установох у валалє: у школи, библиотеки, у Огньогасним доме, у Руским доме, Доме култури, церквох, у амбуланти. Вони, наволаю чи у установи жадаю най им задармо очисца-сервисую клими и вони ше вше одволаю. Сцу допринєсц заєднїци, поробиц услугу и на таки способ ше одлужиц валалу. Прешлого року и донирали климу до амбуланти.

Клими треба порядно отримовац и чисциц, а рочни сервис треба же би поробела фахова особа.

Поднїматель Иван Ґубаш гварел же рочни сервис подрозумює отримованє, а процедура така же ше климу отвори, поумива ше нукашнї часци и обоявзно дезинфикує. Порядне отримованє людзе би требали поробиц сами. Тот процес барз єдноставни понеже ше филтери вибера и помива ше их под тушом. Рочни сервис, хтори вони тераз робя, дзе ше очисци и препатри комплетну климу, требало би поробиц раз рочнє и то треба же би поробела фахова особа, понеже то дакус компликованше, потолковал Ґубаш.

Тота акция то позитивни приклад як мож на красни и гумани способ допринєсц заєднїци.