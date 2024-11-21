Коцурски школяре достали награди

ВЕРБАС – У просторийох Явней библиотеки „Данило Киш” у Вербаше була отримана пригодна святочносц на котрей найуспишнєйшим школяром додзелєни награди, за найлєпши роботи на традицийним литературно-подобовим конкурсу з нагоди Дзецинского тижня. Тема конкурсу була як и сам мото манифестациї – „Я дзецко, мам план: толеранция и любов за кажди дзень”.

Медзи найлєпшима литературнима и подобовима роботами нашли ше и роботи школярох зоз коцурскей Основней школи „Братство єдинство” и наймладших зоз Предшколскей установи „Бошко Буха” – Оддзелєня „Герлїчка”.

Награди за свойо литературни твори на задату тему достали Ива Сабадош, Владимир Горняк и Лука Арх зоз IV3 класи, як и Йована Бєкич и Марина Макаї зоз VIII3 класи.

Награди за подобово твори на конкурсу достали Исидора Секулич зоз „Герлїчки”, и школяре Tара Бокан зоз II2 класи, Матей Буила зоз руского оддзелєня III1 класи, Милия Радошевич зоз IV2 класи и Дьордє Сердар зоз IV3 класи.

На святочносци и уручованю наградох присуствовали и школяре зоз коцурскей Основней школи, вєдно зоз своїма менторами Виолету Рашета, Валерию Папуґа, Миряну Бокан, Марию Полдруги и Бояну Петрович.

Одлуку за наградзени роботи принєсол жири у чиїм составе спред Явней библиотеки бул Бранислав Зубович котри оценьовал литературни роботи, а спред Културного центра Вербасу була Силвиа Єлачич котра оценьовала подобово роботи.