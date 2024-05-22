Коцурски школяре и на 49. Математичней олимпияди

БЕОҐРАД – Математични турнир, односно 49. Математична олимпияда представя екипне першенство основних и стреднїх школох Републики Сербиї у математики, а отримане є всоботу, 18. мая, у Беоґрадзе.

На тим Републичним змаганю того року ше змагали школяре зоз 55 основних и 33 стреднїх школох.

Участвовала и екипа коцурскей Основней школи, у чиїм составе були школяр VIII класи Душан Керкез, школярка VII класи Надя Бесерминї, школярка VI класи Миня Шкрбич и школярка V класи Аня Сакач, а водзели их наставнїца Оксана Мудри Недич и наставнїк Далибор Пиварски.

И на тим престижним змаганю млади коцурски математичаре указали одличне знанє, а резултати буду обявени концом мешаца.