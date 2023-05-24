Коцурски школяре на змаганю „Мост математики”

ВРНЯЧКА БАНЯ – Школяре Основней школи „Братство єдинство” зоз Коцура участвовали за викенд на державним и медзинародним змаганю под назву „Мост математики” у Врнячкей Банї.

На тим математичним змаганю котре и медзинародного характеру, и того року екипа коцурскей школи зазначела замерковани резултати. Окрем найлєпших школох у Сербиї, на тогорочним змаганю участвовали и школяре зоз Турскей, зоз стреднєй школи у Анкари.

Школу зоз Коцура на спомнутим змаганю представяли школяр осмей класи руского оддзелєня Филип Хромиш, школяр седмей класи Душан Керкез, школяр шестей класи Алекса Сакач и школяр пиятей класи руского оддзелєня Михаел Дротар.

Коцурски школяре на змаганю проєктох, котре отримане всоботу, представели проєкт своєй школи под назву „Енерґия звука” и пласовали ше на математични квиз, хтори бул отримани внєдзелю. У барз виєдначеним змаганю, екипа Основней школи зоз Коцура указала барз добру порихтаносц и посцигла одлични резултат. Школяре закончели змаганє зоз завжатим високим штвартим местом, а достали и похвалу.

Понеже им за бронзу и треце место хибел лєм єден бод, а за друге место лєм три боди, руководство школи, на чолє зоз директорку Сенку Мученски и наставнїцу Оксану Мудри Недич котра школярох рихтала за змаганє, барз задовольне зоз резултатом и витвореним пласманом.