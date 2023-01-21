Коцурски школяре нащивели керестурску Школу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Наставнїца руского язика Снежана Шанта зоз школярками шестей класи зоз руского оддзелєня Основней школи ,,Братство єдинство”, зоз Коцуравчера були нащивиц Руски Керестур, а у рамикох промоциї Штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк”.

Привитала их педаґоґа Любица Няради зоз хтору перше нащивели музейну збирку у школи ,,Замок”, дзе чули накратко о историї Руснацох у Керестуре, леґенду о будинку ,,Замок” и о виложених експонатох.

Отамаль госци пошли до будинку Основней и штреднєй школи зоз домом школярох ,,Петро Кузмяк”, дзе перше нащивели дом школярох, и шицки його змисти. Там их Нярадийова упознала зоз наставним планом и програму ґимназиї и туристичного напряму, проєктох Еразмус+ и путованьох школярох по Сербиї и до иноженстава, алє и о сучасних формох роботи у керестурскей школи.

Школяром подзелєни дарунки кнїжочки и клайбаси зоз лоґом школи котри порихтала директорка Наталия Будински, а вец школяре обишли школу и єй змисти як цо нови ИКТ кабинет, библиотеку, кабинети, терпезарию дзе их привитали библиотекарка Ксения Бодянец, и кухарка Таня Бики.

Нащива витворена у рамикох промотивних активносцох керстурскей штреднєй школи тє. уписованя школярох до єй двох напрямох, ґимназиї общого напряму и туристично-готелиєрски технїчар.