Коцурски школяре означели Дзень женох (фото)

КОЦУР – У Велькей сали Дома култури у Коцуре штварток, 7. марца, школяре Основней школи „Братство-єдинство” отримали програму з нагоди означованя Дня женох.

Школяре нїзших класох зоз своїма учительками за тото швето пририхтали числени точки на чесц шицким мамом и милим женом. На бини ше зменьовали наймладши котри шпивали о мацери, рецитовали, а програму прикрашели и зоз музичнима точками, грали на инструментох и танцовали.

Кажда точка вредних школярох була наградзена зоз гласним аплаузом, а числена публика у полней сали Дома култури уживала у програми з нагоди 8. марца.