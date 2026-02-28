Коцурски школяре означели Дзень целових маїцох

КОЦУР – У Основней школи Братство єдинство у Коцуре школяре означели Дзень целових маїцох – Медзинародни дзень борби процив парняцкого насилства.

Того дня Школярски парламент поволал шицких школярох же би тот дзень препровадзели у розгварки и превенциї парняцкого насилства.

З нагоди означованя Дня целових маїцох, у коцурскей Основней школи орґанизовани активносци котри облапяли розгварки о тим яка потримовка значна, а яке красне слово моцне.

Школяре того дня пришли до школи облєчени у целових маїцох, а направели и прикрашели пано у школским конґу котри бул виполнєти зоз пригоднима порученями.