Коцурски школяре успишни на змаганьох

КОЦУР – На републичним змаганю зоз русийского язику отриманим у Основней школи „Раде Драинац” у Беоґрадзе участвовали 80 школяре, як и двойо школяре VIII класи руского оддзелєня з коцурскей Основней школи „Братство єдинство” Теодора Ґайдош и Алексей Медєши. За тот найвисши уровень змаганя пририхтовала их наставнїца Миляна Дробняк. Лєм 15 школяре ше, после писменей часци испиту, пласовали на усмену часц, а медзи нїма бул и Медєшов. Вон на концу завжал 12. место на републичним уровню, цо, як сообщене зоз коцурскей школи, наисце визначни успих.

Тиж, отримане и окружне змаганє зоз ґеоґрафиї у Основней школи „Вук Караджич” у Новим Садзе на котрим участвовали и школяре VII класи коцурскей Основней школи Андрей Сабо, Теодора Шкорич и Душан Керкез. За змаганє их пририхтовала наставнїца Бояна Килибарда, а на тим змаганю Андрей Сабо завжал друге место.

А спомнїме и Други Таблови медзинародни вельконоцни конкурс, на котрим тиж участвовали и школяре зоз Коцура. Kонкурс орґанизовал Интернет часопис за поспишованє дзецинскей творчосци „Табла” и Библиотека „Старац Никанор Хиландарац” при храму Вознесеня Христового у Нишу за шицких школярох основношколского возросту ширцом Европи зоз югославянского бешедного подруча. Тема конкурсу була „Христос воскреснул, радосц принєсол”, а медзи наградзенима роботами видвоєли ше и роботи школярох II класи, котрих водзи учителька Мария Полдруги. У катеґориї литературних роботох за младши возрост робота школяра Матеї Мишича освоєла 3. место, а у катеґориї подобових роботох, робених у Microsoft Paint, робота Валентини Радович освоєла 2. место. У истей категориї, робота Лари Ґубашовей достала Похвалу.