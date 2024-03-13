Коцурски школяре зазначели красни резултати на општинских змаганьох

КОЦУР – Вредни школяре Основней школи „Братство єдинство” зоз Коцура у предходним периоду участвовали на рижних змаганьох на котрих указали свойо здобуте знанє. Наймладши зазначели красни резултати на змаганьох зоз вецей предметох, пласовали ше на висши уровнї змаганьох, а своїм ментором, алє и самей Школи су вельке поцешенє.

Початком прешлого мешаца було отримане Општинске змаганє зоз анґлийского язика, на котрим участвовали вецей школяре. Даєдни з нїх посцигли красни успих – Милян Неделькович освоєл друге место, а Душан Керкез, Теодора Шкорич и Валентина Бєкич освоєли треце место.

Концом прешлого мешаца, 24. фебруара, школяре коцурскей школи участвовали на Општинским змаганю зоз физики. Зоз свою наставнїцу Меланию Мали ше вредно рихтали за тото змаганє, и посцигли змарковани резултати. Школяр VI класи руского оддзелєня Михаел Дротар завжал друге место, а школяр VI-3 класи Данило Полдруги и школярка VI-2 класи Ива Йолич завжали треце место.

Початком того мешаца, 1. марца, отримане и Општинске змаганє зоз технїки и технолоґиї. Свойо здобуте знанє указали и школяре коцурскей Школи, и зазначели красни успих и завжали високи пласмани. Школярка VI-2 класи Ива Йолич завжала перше место, а єй парняк з истого оддзелєня Марко Хромиш завжал друге место.

На 54. Општинскей смотри рецитаторох „Поето народу мойого” котра отримана у Вербаше 2. марца участвовали и наймладши рецитаторе. Коцурску Школу представяли школярка I класи руского оддзелєня Катарина Бесерминї, школярка III класи Лара Ґубаш и школяр VIII класи Андрей Сабо. На отриманей Смотри школяре ше указали у найкрасшим шветлу, указали свойо рецитаторски схопносци, а за тоту нагоду их пририхтовали учительки Славица Чельовски и Мария Полдруги, як и наставнїца руского язика Снежана Шанта. На Зонску смотру рецитаторох ше пласовала школярка Лара Ґубаш, чия менторка учителька Полдругова.