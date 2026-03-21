Коцурски школярки успишни на општинским зоз биолоґиї

автор М. Джуджар, фото: ФБ Основна школа Коцур
КОЦУР – Општинске змаганє школярох висших класох основней школи зоз биолоґиї було отримане 14. марца у Основней школи „Братство єдинство” у Вербаше.

Зоз коцурскей Основней школи „Братство єдинство” друге место завжали Николина Копчански и Лара Ґубаш, школярки пиятей класи, док трецопласовани Николина Колесар и Аня Сакач, школярки шестей класи, а шицки ше буду змагац на наиходзацим окружним змаганю.

На замаганю участвовали ище штверо школяре котрим ше на тот завод нє удало обезпечиц пласман, а то Теодора Ерцеґ, Андєлина Бербер, Рамона Будински и Надя Ґайдош.

Школярох за змаганє пририхтала наставнїца биолоґиї Светлана Мученски.

