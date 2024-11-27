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Коцурски жени на „Сримскей забивачкиˮ у Воґню

автор Ол. Русковски, Фото: К. Колєсар
автор Ол. Русковски, Фото: К. Колєсар 46 Опатрене

ВОҐАНЬ – Єдна з манифестацийох з найдлугшу традицию у општини Рума, котру традицийно орґанизує Месна заєднїца Воґань з потримовку Општини Рума, отримана и того року – ювилейна 30. „Сримска забивачкаˮ у Воґню.

Як и предходних рокох, екипи з Воґню и околних сримских валалох змагали ше у швидким обрабяню меса, вареню котлїку и традицийним пририхтованю специялитетох з меса. На спомнутей манифестациї , окрем членїцох зоз других здруженьох, участвовали и членїци з Активу женох КУД „Жатваˮ зоз Коцура – його предсидателькa Коцанa Колєсар, Мария Дудаш Фейса, Мария Малїк и Ирина Хромиш.

З тей нагоди, членїци коцурского Активу женох представели єдла яки ше приготовйовало на забивачки у руским обисцu – крупу, печену гурку, Святу тепшу зоз найкрасшима фалатками печеного меса, а ту були и випражени шкварки, квашена капуста и компот, як и вецей файти домашнього хлєба, нєзаобиходни капушнїки, колач зоз шлївками по верху и инше.

По законченю официйней часци манифестациї, нащивителє уживали у коштованю швиже пририхтаних специялитетох, од паприґашу по традицийни садланїки.

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