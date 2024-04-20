Когуцик без хвоста, символ ощербеносци чловека (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Други викенд 56. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї предлужени зоз винїмкову представу „Безхвости когуцик“ (Кус петлић) Александра Поповича, у режиї Драґана Остоїча, котри виведол ансамбл Културного центра Кула зоз Кули.

Починаюци од внїмково доброго Слободана Ноґавицу, Тамари Плавшич Шапиначки, Слободанки Кнежевич, Страхинї Щелича, Луки Фолка, Мирослава Милацка, по епизоду Биляни Митрич, цали ансамбл функционовал два годзини як добре уштимовани оркестер котри зоз сиґурну руку водзи Остоїч.

Наших патрачох бизовно же найвецей интересовал Мирослав Малацко котри ше и у тей улоги знашол ище вецей як добре.

Куси когуцик як символ ощербеного чловека, ощербеного народа у часох пред концом Другей шветовей войни, пред ошлєбодзеньом Беоґраду, указує же бриґа сама нє танцує и кус щесца обичного чловека у чежких часох вше драго заплацене зоз пенєжом котри на чудни способ бависка судьби остава нєзаслужени и нєпотрошени. И гоч обични чловек у чежких часох пробує прежиц и цеши ще же як и ми нєшка: слава Богу же зме живи и здрави, а шицко гевто будзе, шицко заж у єдним моменту може буц претаргнуте и знова бида остава бида без надїї.

Шицко цо патраче видзели на сцени: костими, сценоґрафия, рух, вибор музики, мальовало ґрупни портрет нєщешнїкох и охабело горки смак у устох, без огляду и на гумористични сцени, представа здабала на комедию, алє зоз одрубаним хвосциком.

Публика нє могла глїбше удихнуц воздух, обчекуюци цо ше ище може случиц на сцени. Зоз щирим аплаузом наградзела щицких ґлумцох котри єй одвитовали зоз глїбоким наклоном.