„Коляково” змаганє лапаня риби на дуґов

РУСКИ КЕРЕСТУР – Янко Фекете од сениорох, а Милена Рамач од пионирох налапали найвекшу чежину рибох на вчера отриманим Змаганю у спортским риболову на дуґов котре за своїх членох орґанизовало Здруженє спортских рибарох Коляк.

Фекете влапел риби у чежини 2.425 ґрами, друге место завжал Михайло Чернок зоз 1.750 ґрамами, треце Михал Накич зоз 1.185 ґрамами риби, а було осем змагательох у старшей конкуренциї.

У конкуренциї осем пионирох Рамачова налапала 200 ґрами, друга була Николина Гарди зоз 145 ґрамами, а треци Денис Чизмар зоз 100 ґрамами риби. Судия на змаганю бул Дарко Чернок, а найуспишнєйшим змагательом дипломи придал предсидатель Здруженя Михайло Пашо. За шицких змагательох на концу бул обезпечени полудзенок у лєтнєй рибарскей хижки на базену.

Тото традицийне Коляково клубске змаганє отримане на влонї вибудованей новей рибарскей писти на керестурским беґелю.