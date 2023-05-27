Комеморация за Михала Рамача

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни и священїкi керестурскей парохиї св. Отца Миколая ше на нєдзелю, 28. мая у велькей виронаучней сали одпитаю од визначного Керестурца, Михала Рамача.

Писатель, есеїста, новинар и прекладатель цалосного виданя Святого Писма Михайло Рамач нє лєм же народзени у Руским Керестуре, алє родими валал зоз окремним почитованьом приказовал у своїх дїлох.

Члени редакциї християнского часопису „Дзвониˮ ше му на окремни способ жадаю одлужиц и зодгаднуц на його духовну творчосц и роботу у нашим першим и єдиним Християнским часопису, котрому Рамач бул и редактор.