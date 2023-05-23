Kомпликовани конєц першенства

БАЧКИ ҐРАЧАЦ – У 27. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, всоботу 20. мая фодбалере Русина госцовали у Бачким Ґрачцу дзе одбавели змаганє процив домашнєй екипи Борца, од хторого страцели зоз 3:2. Ґоли дали Малацко и Ланчужанин.

Домашнї почали водзиц уж у 7. минути, же би такой у першим шлїдуюцим нападу Андрей Малацко виєдначел резултат. На концу першого полчасу бавяч охрани Реля Ланчужанин дава други ґол за Русин.

После виєдначуюцого ґолу у 57. минути, мрежи єден час мировали, алє нервоза пановала и на єдним и на другим боку. При самим концу стретнуца кед ше уж думало же резултат останє нєришени, домашнї дали и свой треци ґол зоз хторим поставели конєчни резултат. Даскельо минути як судия остатнї раз запискал, свой други жовти, односно червени картон достал Александар Кочиш, пре хтори нє годзен помогнуц своїм собавячом у шлїдуюцим колу.

Русин бавел у составе – Деян Кронич, Александар Кочиш, Боян Голик, Реля Ланчужанин, Деян Павлович, Филип Вуйович, Деян Чернок (Александар Тома), Янко Кулич, Оґнєн Маркович, Матей Саянкович, Андрей Малацко.

У шлїдуюцим колу до Керестура приходзи трецопласована Червинка, дакедишнї першолиґаш и єдини кандидат за освойованє другого места, а хтори хвильково заостава лєм зоз єдним бодом за Русином.