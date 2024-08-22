Концерт ансамблу Ластовичка з Польскей

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вовторок вечар, 20. авґуста у спортскей гали отримани Концерт штреднєй дзецинскей ґрупи Лемковского ансамблу писнї и танцу „Ластовичка” зоз места Прземков зоз Польскей.

Госцох на чолє з руководительом Евґеном Габуром привитали у мено домашнїх, спред Рускей матки Дюра Папуґа, спред Месней заєднїци секретар Михайло Пашо та спред Дому култури директор Владимир Надь котри им придали и пригодни дарунки.

Годзинови Концерт започал зоз шпиванку „Мушим вам мамочко”, котру ше шпива и у нашим народзе, а вец ше шоровали писнї и танци у наисце квалитетним виводзеню. Красне число публики з уживаньом провадзело и зоз щирима аплаузами наградзовала наступ младих аматерох.

Гоч у гали було барз горуцо и нєвигодне за наступ, таке ришенє найдзене пре проблеми зоз закрицом над бину у Доме култури.

Концерт витворени дзекуюци длугорочному сотруднїцтву Рускей Матки и Товаришства Лемкох з Польскей, а на тот завод Концерт у Керестуре „Ластовички” отримали на своєй драги на фолклорни фестивал до Македониї.

Як наявели домашнї, наздаваю ше и дальшому сотруднїцтву з тим ансамблом.