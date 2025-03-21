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Концерт Центра тамбуровей култури Нови Сад

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 2 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”, нa пияток 28. марца, Центер тамбуровей култури Нови Сад отрима концерт.

На концерту будзе участвовац Городски тамбурови оркестер „Васа Йованович”. Концерт майстор бузе Марко Колович, а дириґент Зоран Буґарски Брица.

На концерту як госци буду участвовац и Йовґен Надь, Славко Нашиґачин, Страхиня Живанович, Матия Чичовец, Верица Салонски и Дзивоцка шпивацка ґрупа Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”.

Концерт почнє на 20 годзин, а уходнїца будзе добродзечни прилог.

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