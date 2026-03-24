Концерт Центру тамбуровей култури на пияток

автор С. Саламун
ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”, нa пияток, 27. марца, Центер тамбуровей култури Нови Сад отрима концерт.

На концерту будзе участвовац Городски тамбурови оркестер „Васа Йованович”, под дириґентску палїцу Зорана Буґарского Брици и концерт майстра Марка Коловича.

На концерту як концертни солисти буду участвовац: Марина Прешова, Стефан Попович и Лука Муленґа, а вокални солисти: Михаил Рамач, Марко Радишич, Славко Нашиґачин, Вера Салонски и Дзивоцка шпивацка ґрупа КУД „Тарас Шевченко”.

Концерт почнє на 20 годзин, а уходнїца будзе добродзечни прилог.

