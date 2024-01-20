Концерт „Циха ноц” з нагоди Националного швета Руснацох (фото)

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Дружтво Руснацох Сримска Митровица зоз шветочним концерттом „Циха ноц” означело Националне швето Руснацох, штарток, 18. януара у Ґалериї „Лазар Возаревич”.

На концерту участвовала Шпивацка ґрупа „Руски соловеї”, дириґентка Станислава Будошан, а клавирски сотруднїк Ксения Лешевич, вони окрем гимни „Боже правди” и шветочней шпиванки Руснацох одшпивали и вецей руски и сербски шпиванки.

Часци рускей поезиї читала Ясна Арбанас, а у програми участвовала и наградзована рецитаторка Леа Недимович, на клавире свою точку мал Александар Цундра, а участвовал и школяр руского язика Милош Мандич зоз менторку и клавирским провадзеньом професорки Нади Адамович. Исидора Козлина на флаути одграла В.А.Моцарт „Рондо у Д-дуру”, а Шпивацку ґрупу у шпиваню народних руских шпиванкох на тамбуркох провадзели Ратко Боровац и Боґдан Годоба и на гармоники Славко Недич.