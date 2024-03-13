Концерт ШОМО за 8. марец (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурске оддзелєнє Школи за основне музичне образованє (ШОМО) з Кули свой Концерт з нагоди Медзинародного дня женох, мало 11. марца у Велькей сали Дома култури на хторим наступели двацец дзевецеро школяре од першей по шесту класу на инструментох на хторих ше уча грац.

Публику привитал наставнїк Мирко Преґун, а потим Хор школярох нїзших класох Дзень женох повинчовал з виводзеньом двох пригодних шпиванкох „Најлепша мама на свету” и „Моя мамочка”, за цо их пририхтал и на клавире провадзел наставнїк солфедя Ладислав Тамаши.

Потим ше зоз рижнородним репертоаром, од народних шпиванкох по класични композициї представели школяре, на клавире, гармоники, тамбури прим и тамбури басприм.

Шицких их на клавире провадзела корепетитор Школи Кая Мандич Плавшич, а за наступи школярох порихтали їх наставнїки, клавира и гармоники Мирон Сивч и Мирко Преґун и тамбури Геленка Гарвильчак.

ШОМО з нагоди Осмого марца орґанизовала два концерти 6. и 7. марца у концертней сали у матичней школи дзе наступели школяре з Кули, а 8. марца школяре видзелєних оддзелєньох з Керестура и Червинки.