Концерт ШОМО за конєц рока

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Велькей сали Дома култури вчера вечар 3. юния отримани Концерт школярох з нагоди законченя школского рока, видзелєного оддзелєня у Руским Керестуре Школи за основне музичне образованє (ШОМО) з Кули.

На успишним Концерту виведзени 38 композициї, од народних по найпознатши з класичней музики. Як солисти наступели школяре од першей по шесту класу, на клавире, гармоники и тамбурох прим и басприм, од тих наймладших по найсхопнєйших од котрих дзепоєдни и наградзовани на нєдавно отриманих змаганьох.

Концерт зоз двома композициями отворел Хор школярох нїзших класох под руководзеньом наставнїка солфедя Ладислава Тамашия. Публику привитал наставнїк клавира и гармоники Мирко Преґун, а школярох пририхтали ище и наставнїки тиж клавира и гармоники Мирон Сивч, и тамбури Геленка Гарвильчак.

На стреду 5. юния на 19 годзин, подобни Концерт будзе отримани у шветочней сали матичней Школи у Кули на котрим наступя и дзепоєдни школяре з єй керестурского оддзелєня.