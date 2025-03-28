Концерт Центра тамбуровей култури Нови Сад нєшка у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”, нєшка, 28. марца, Центер тамбуровей култури Нови Сад отрима концерт.

На концерту будзе участвовац Городски тамбурови оркестер „Васа Йованович”. Концерт майстор бузе Марко Колович, а дириґент Зоран Буґарски Брица.

На концерту як госци буду участвовац и Йовґен Надь, Славко Нашиґачин, Страхиня Живанович, Матия Чичовец, Верица Салонски и Дзивоцка шпивацка ґрупа Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”.

Концерт почнє на 20 годзин, а уходнїца будзе добродзечни прилог.