Концерт з нагоди 50-рочнїци Академиї уметносцох

НОВИ САД – На штварток, 9. мая у Културней станїци „Свилара” (Дьордя Райковича 6б) будзе перши концерт наволани „Фалати з нагоди родзеного дня за Златни ювилей Академиї уметносцох Нови Сад”.

Того року Академия уметносцох означує 50-рочнїцу од снованя. З тей нагоди композиторка и професорка Александра Вребалов поволала терашнїх и бувших студентох и професорох композициї же би допринєсли означованю ювилея зоз миниятурами хтори виведу терашнї студенти и професоре зоз студийней програми Виводзацки уметносци.

На концерту участвую студенти и наставнїки Академиї уметносцох у Новим Садзе: Ирис Ковал, Мая Ґруїч, Страхиня Дьокич, Аня Ридєшич, Тамара Трапарич, Наташа Петкович, Мария Дьордєвич, Стеван Балач, Мария Попович, Иґор Зарич, Милош Шакич, Андрияна Пантич, Боґдан Дюранович, Катарина Мариянов, Катарина Катанич, Ивана Сакач, Дюрдїца Бабич, Невена Ташин, Матия Мартич, Исидора Крнпотич и Душан Шуша.

Програма: Stevan Kovacs Tickmayer, Кристина Ковач, Михайло Рацпети, Ана Казимич, Зоран Комадина, Милан Михайлович, Александра Степанович, Милош Заткалик, Ивана Ґоворчин, Слободанка Бобана Дабович Дюрич, Неманя Совтич, Станислава Ґаїч, Башким А. Шеху, Вера Злокович, Димитриє Белянски.