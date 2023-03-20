Концом тижня будзе отримани Пробни закончуюци испит

БЕОҐРАД – Пробни закончуюци испит за школярох осмих класох будзе отримани на пияток и соботу, 24. и 25. марца, у шицких школох на териториї Републики Сербиї, та и у наших школох у Руским Керестуре, Коцуре и Дюрдьове.

Нa пияток ше будзе покладац тест зоз математики (од 12 по 14 годзин), а на соботу тест зоз мацеринского односно сербского язика (од 9 по 11 ч.) и єдного вибраного предмету (11,30 до 13,30 ч.) спомедзи физики, хемиї, биолоґиї, ґеоґрафиї и историї.

У тижню потим школяре буду анализовац испит же би по конєчни термин отримованя Закончуюцого испиту були подполно пририхтани. Закончуюци испит за маломатурантох заказани за 21, 22. и 23. юний.

Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою сообщело же ше испити отримаю у школох по точно утвердзених правилох, а конєчни резултати буду обявени по 28. юний до 8 годзин.