На конференциї були два панели

НОВИ САД – Конференция о самореґулациї и информованю на язикох националних меншинох позберала новинарох, медийних експертох и правнїкох на двох панелох, хтори були пошвецени виволаньом меншинских медийох и законским рамиком їх роботи.

Перши панел бул пошвецени значносци интерних етичних кодексох у роботи медийох чийо снователє национални совити. Модераторка панелу була Владимира Дорчова Валтнерова, снователька и одвичательна редакторка онлайн платформи „Сторителер” (Storyteller), хтора визначела значносц самореґулациї у зачуваню професийних стандардох, окреме у меншинским информованю.

Учашнїки панела були новинар и медийни експерт Недим Сейдинович, ґенерална секретарка Совиту за пресу Ґордана Новакович, директорка НВУ „Ридне слово” Наташа Петрович и директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа.

На панелу ше бешедовало о искуствох у применьованю етичних кодексох, хтори вєдно розвили представнїки медийох и националних совитох, як и о конкретних виволаньох у примени тих правилох у каждодньовей роботи.

Други панел бул фокусовани на значносц информованя на язикох националних меншинох, з огляднуцом на тото чи ришеня зоз Медийскей стратеґиї и нового Закону о информованю и медийох допринєсли квалитету информованя и шлєбоди медийох у меншинских заєднїцох. Панелиста бул адвокат и експерт зоз обласци медийох Велько Милич, а модератор панелу бул Недим Сейдинович.

Милич присутних упознал зоз правнима рамиками хтори ушорюю тоту обласц. Бешедовал о обовязкох держави и медийох у почитованю кодекса, як и о виволаньох з хторима ше меншински медиї зочую у пракси.

Розгварка отворела и ширшу тему ровноправного приступу информацийом на шицких язикох хтори ше хасную у Сербиї, зоз надпомнуцом на обовязку держави же би осиґурала условия за розвой медийского плурализма и почитованя правох националних меншинох у явним информованю.